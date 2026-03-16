Сегодня 18:44
Просмотров: 68

У Харкові інтервали руху поїздів метро у вечірній час буде скорочено

У вечірній період у Харківському метрополітені скоротять інтервали руху.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

«На численні прохання пасажирів з 17 березня буде скорочено інтервали руху поїздів у будні дні у вечірній період», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 16:00 до 19:00 поїзди на лініях курсуватимуть частіше — інтервал руху буде зменшено з 20 до 10 хвилин.

«Такі зміни запроваджуються для підвищення зручності пасажирів та зменшення часу очікування поїздів», – зазначають метрополітенівці.

Агентство Телевидения Новости

