Поліція Харкова перевіряє інформацію щодо побиття підлітка

Поліція Харкова проводить перевірку щодо побиття підлітка в центрі міста.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

«16 березня під час моніторингу соціальних мереж була виявлена публікація, де група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього», – йдеться у повідомленні.

«Зазначену інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі проводиться перевірка та вживаються заходи щодо встановлення учасників події», – зазначають у поліції.

Деякі з харківських Telegram каналів поширили відео з дописом, що біля торгівельного центру «Нікольський» у Харкові побили підлітка за вигуки «росія-топ». Після цього його змусили заспівати на колінах гімн України.

