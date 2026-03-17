Пошкоджено будинки, автомайстерню та підприємство: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

З 16 по 17 березня росіяни здійснювали обстріли Харкова та населених пунктів Харківського, Лозівського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосовували безпілотники різних типів та керовану авіацію.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Харкові внаслідок російських ударів пошкоджено дорожнє полотно, вікна у багатоповерхових будинках, цивільне підприємство. Гостру реакцію на стрес дістав 34-річний чоловік. Поранені троє працівників підприємства – 52, 54, 61 років.

У місті Мерефа Харківського району пошкоджено складські приміщення.

В Ізюмському районі пошкоджено будинки. Вибухових травм зазнав 65-річний водій цивільного автомобіля, який рухався дорогою в селі Гороховатка.

У Золочівській громаді зруйновані та пошкоджені приватні будинки, багатоквартирний будинок, господарські споруди й енергомережі.

У селі Мартове Печенізької громади БпЛА зруйнував будинок. 76-річна власниця дістала поранення. В Чугуєві пошкоджено приміщення автомайстерні. В інших населених пунктах Чугуївського району пошкоджено залізничне полотно, електромережі та будинки.

У селі Просянка Купʼянського району внаслідок російського удару поранено трьох цивільних. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль бригади швидкої медичної допомоги. Обстрілом зруйновано будинок в селі Гусинка.

У Лозівському районі пошкоджено електромережі.

Агентство Телевидения Новости