У Харкові до вечора без світла залишилася частина Індустріального району

Сьогодні, 17 березня, з 9:00 до 17:00, знеструмлено частину споживачів Індустріального району Харкова. Причина – проведення невідкладних ремонтних робіт.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Адреси знеструмлень в Індустріальному районі:

вул. Верстатобудівна;

вул. Косарєва, 33, 35, 36/37, 37, 38, 40;вул. Біблика, 14, 36, 37А, 38, 38А, 40/10, 41, 47, 49, 53, 57; пр. Індустріальний, 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 19, 21, 17/34, 39;вул. Миру, 40/5, 42, 44, 46, 46А, 46Б, 46Г, 48/1; вул. Плиткова, 12;пр. Олександрівський, 103/41, 105;пр. Героїв Харкова, 272А;вул. 12-го Квітня, 5, 7, 7А.

