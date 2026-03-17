Сегодня 11:08
У Рогані через нічний удар рф горів приватний будинок

Протягом доби рятувальники ДСНС Харківщини залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами в Харківському районі та у Харкові.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень удар російського БпЛА спричинив пожежу на території цивільного підприємства в місті Мерефа Харківського району. Горів дах виробничої будівлі площею 100 кв. м. Постраждалих немає.

Вночі в селищі Рогань Харківського району внаслідок російської атаки горів приватний будинок на площі 50 кв. м. Постраждалих немає.

