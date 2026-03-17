На харківському іподромі евакуйована з-під обстрілів кобила народила лоша

У Харкові у кобили, евакуйованої зі Старосалтівської громади, народилося лоша. Тварину разом з іншими кіньми вивезли із зони бойових дій близько місяця тому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Близько місяця тому спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» спільно з волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста України на прохання Старосалтівської селищної адміністрації провів евакуацію тварин із зони бойових дій.

З кінного клубу «Атлант» правоохоронці вивезли 19 коней, які після деокупації залишилися без належного догляду. Тварин перевезли на територію харківського іподрому, де вони перебували у безпеці.

Днями на новому місці одна з кобил народила лоша. Також серед евакуйованих кобил є ті, що очікують потомство.

