Брав гроші за «закриття» боргів: у Харкові засуджено ексспівробітника виконавчої служби

У Харкові суд визнав винним колишнього державного виконавця, який вимагав гроші за закриття боргових справ. Йому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2023 року державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції повідомив боржнику, що на нього відкрито понад десять виконавчих проваджень за порушення правил дорожнього руху, а банківські рахунки заблоковано.

Службовець запропонував за грошову винагороду «вирішити питання» щодо безперешкодного закриття боргових справ. За «послугу» вимагав 600 доларів і запевняв, що вирішити проблему іншим способом буде неможливо.

Виконавець продовжував вимагати гроші навіть після того, як боржник надав квитанції про повну сплату усіх штрафів.

Правоохоронці затримали ділка після отримання грошей. Із займаної посади чоловіка звільнили.

Колишнього виконавця визнано винним за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після відбуття строку ув’язнення засудженому ще упродовж трьох років буде заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Крім того, на підставі ст. 54 КК України його позбавили сьомого рангу державного службовця у межах категорії «В» посад державної служби.

