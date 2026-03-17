Сегодня 12:58
У Харкові водій втік з місця ДТП: патрульні знайшли винуватця аварії неподалік у нетверезому стані

Увечері 16 березня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні отримали виклик про ДТП. Заявник повідомив поліцейським, що водій Renault врізався у припаркований автомобіль, після чого поїхав з місця.

Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили неподалік автомобіль, схожий за описом, з характерними пошкодженнями. Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин повідомив, що вживав алкоголь вже після дорожньо-транспортної пригоди. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:

ст. 122-4 (залишення місця ДТП);ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП);ч. 4 ст. 130 (вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

