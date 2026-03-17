На трасі в Куп’янському районі внаслідок удару БпЛА загинув чоловік

16 березня на Харківщині на трасі Чугуїв – Мілове внаслідок удару російського БпЛА загинув 63-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Удар було зафіксовано в районі з’їзду в напрямку села Борівське Шевченківської громади.

Також 16 березня, близько 13:37, у селі Просянка Кіндрашівської громади внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

У понеділок в селі Просянка російський FPV-дрон влучив у автомобіль з цивільними. Постраждали 84-річна й 70-річна жінки, а також 74-річний чоловік.

