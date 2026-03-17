На Харківщині нацгвардійці знищили позицію операторів російських БпЛА

На Південно-Слобожанському напрямку харківські нацгвардійці знищили позицію російських операторів безпілотників. Також уражено укриття ДРГ і групи піхоти.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

На Харківщині оператори безпілотників 5-ї Слобожанської бригади виконують завдання зі спостереження за лінією зіткнення і тилами, пошуку укриттів диверсійно-розвідувальних груп, позицій противника та супроводження підрозділів.

Під час однієї з операцій військові уразили схованку ДРГ противника в лісосмузі. Також вдалося знищити позицію операторів російських БпЛА разом з обладнанням.

Крім того, підрозділ завдав ударів по групах піхоти противника. Зафіксовано втрати серед особового складу, а також ураження інфільтраційної групи.

