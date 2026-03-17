Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 55

На вулиці Северина Потоцького у Харкові до середини травня заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Северина Потоцького, на ділянці від вул. Миру до пр. Героїв Харкова, заборонений до 20:00 15 травня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» ремонту колектору.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Миру, пр. Архітектора Альошина, пр. Героїв Харкова та іншими.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

