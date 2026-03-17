На вулиці Северина Потоцького у Харкові до середини травня заборонений рух транспорту

Рух транспорту на вул. Северина Потоцького, на ділянці від вул. Миру до пр. Героїв Харкова, заборонений до 20:00 15 травня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» ремонту колектору.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Миру, пр. Архітектора Альошина, пр. Героїв Харкова та іншими.

