Понад 100 тисяч росіян путін пропонує переселити на окуповані території
До 2045 року на окуповані території України російська влада планує переселити понад 100 тис. росіян.
Як повідомляє Кореспондент, про це мовиться у так званих «планах розвитку» Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Загалом було створено 15 генеральних планів і десять проєктів планування територій окупованих регіонів.
Розроблені проєкти передбачають створення та реконструкцію об’єктів промисловості й соціальної інфраструктури. Зокрема, планується звести 13,11 млн кв. м нового житла, 168 дитячих садків, 24 школи, дві поліклініки та сім спортивних об’єктів.
Крім того, передбачено будівництво та реконструкція понад 3270 км автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі, майже 430 км залізничних колій і 19 станцій, морських яхтових марин і причалів, а також реконструкція чотирьох аеродромів.
До переліку нових об’єктів входять вісім підприємств машинобудування, 15 – з виробництва будівельних матеріалів, шість об’єктів видобувної промисловості та підприємства з перероблення териконів. Загалом у реалізації проєктів планують задіяти 225 400 людей.