Прокуратура вимагає повернути громаді землі у Харкові вартістю майже 16 млн грн

Орендар не завершив будівництво житлового будинку: прокуратура вимагає повернення земельних ділянок.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що Харківська міська рада передала державному підприємству в оренду дві земельні ділянки для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Йдеться про землі комунальної власності, розташовані в Індустріальному районі міста, загальною вартістю майже 16 млн гривень.

Згідно з укладеними договорами оренди, зведення багатоповерхівки вже мало бути завершено.

Однак орендар проігнорував умови угод: будівництво житлового будинку так і не завершив, а дозвільні документи на виконання робіт чи введення об’єкта в експлуатацію не отримав. Попри те, що термін оренди сплив, земельні ділянки територіальній громаді так і не повернули.

Надалі державне підприємство було реорганізовано, а його правонаступником стало акціонерне товариство, до якого перейшли всі права та обов’язки попередника.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду з двома позовними заявами в інтересах держави до акціонерного товариства. Прокуратура вимагає повернення земельних ділянок територіальній громаді міста Харкова у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому відповідач одержав їх в оренду.

Провадження у справах відкрито.

