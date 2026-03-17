Прокуратура вимагає повернути громаді землі у Харкові вартістю майже 16 млн грн
Орендар не завершив будівництво житлового будинку: прокуратура вимагає повернення земельних ділянок.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Встановлено, що Харківська міська рада передала державному підприємству в оренду дві земельні ділянки для завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Йдеться про землі комунальної власності, розташовані в Індустріальному районі міста, загальною вартістю майже 16 млн гривень.
Згідно з укладеними договорами оренди, зведення багатоповерхівки вже мало бути завершено.
Однак орендар проігнорував умови угод: будівництво житлового будинку так і не завершив, а дозвільні документи на виконання робіт чи введення об’єкта в експлуатацію не отримав. Попри те, що термін оренди сплив, земельні ділянки територіальній громаді так і не повернули.
Надалі державне підприємство було реорганізовано, а його правонаступником стало акціонерне товариство, до якого перейшли всі права та обов’язки попередника.
Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду з двома позовними заявами в інтересах держави до акціонерного товариства. Прокуратура вимагає повернення земельних ділянок територіальній громаді міста Харкова у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому відповідач одержав їх в оренду.
Провадження у справах відкрито.