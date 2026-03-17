У Харкові відправили за ґрати коригувальника ФСБ, який наводив на місто ракети та КАБи

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого у квітні 2024 року затримали у Харкові. Зловмисник наводив на місто російські ракети та КАБи.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Серед основних «цілей» коригувальника були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ. Для наведення обстрілів агент обходив територію обласного центру та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, а після повернення додому «звітував» окупантам.

За матеріалами справи, він був на зв’язку із співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Кіберфахівці Служби безпеки задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.

Встановлено, що завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли залишав прокремлівські коментарі на Телеграм-каналах.

Під час обшуку у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

