Сегодня 15:40
Через пошкодження інфраструктури на Харківщині деякі поїзди затримуються

З безпекових міркувань є затримки у русі приміських поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«На Харківщині через пошкодження інфраструктури потяги курсують із затримками, на деяких ділянках рухаються із тепловозами», – йдеться у повідомленні.

Поїзд №6419 Харків — Савинці прямує від станції Занки із затримкою 3 години 35 хвилин.

Поїзд №6426 Ізюм – Харків прямує від станції Занки із затримкою 2 години 30 хвилин.

«Просимо уважно стежити за оголошеннями на станціях та вокзалах», – наголошують залізничники.

