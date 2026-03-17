Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:12
З села Михайлівка на Харківщині поліція евакуювала матір з дитиною

Поліцейські Куп’янщини провели евакуацію матері з дитиною з прифронтового населеного пункту.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

«17 березня 2026 року працівники відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції провели евакуацію мешканців із села Михайлівка Куп’янського району Харківської області», – йдеться у повідомленні.

З населеного пункту, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів, правоохоронці вивезли родину: 42-річну жінку та її 8-річного сина.

Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця. Евакуаційні заходи проводяться з метою збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

