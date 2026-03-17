З села Михайлівка на Харківщині поліція евакуювала матір з дитиною
Поліцейські Куп’янщини провели евакуацію матері з дитиною з прифронтового населеного пункту.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
«17 березня 2026 року працівники відділення поліції № 1 Куп’янського районного відділу поліції провели евакуацію мешканців із села Михайлівка Куп’янського району Харківської області», – йдеться у повідомленні.
З населеного пункту, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів, правоохоронці вивезли родину: 42-річну жінку та її 8-річного сина.
Поліцейські допомогли громадянам безпечно залишити небезпечну територію та дістатися більш безпечного місця. Евакуаційні заходи проводяться з метою збереження життя і здоров’я людей, які залишаються у прифронтових населених пунктах.