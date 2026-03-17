Через атаки БпЛА на Харківщині скасовують соціальні автобусні маршрути

Гуманітарна місія «Проліска», яка забезпечує соціальні перевезення у прифронтових громадах, змушена тимчасово призупиняти частину маршрутів на Харківщині через погіршення безпекової ситуації.

Як повідомляє Радіо Хартія, про це розповіла Ірина Панченко, регіональна координаторка з питань соціальних перевезень та евакуації в Харківській та Донецькій областях Гуманітарної місії «Проліска».

Гуманітарна місія «Проліска» працює у прикордонних і прифронтових регіонах України.

Через загострення ситуації частину маршрутів довелося зупинити.

«Ми спостерігаємо збільшення активності дронів. Через це деякі маршрути доводиться тимчасово призупиняти. Зокрема, соціальний автобус у Великобурлуцькій громаді», — каже Панченко.

За словами Ірини Панченко, автобус, який курсував у цій громаді, був уражений дроном.

Наразі частина перевезень на Харківщині призупинена.

«Залишився один рейс у Борівській громаді. У Кіндрашівській та Вільхуватській громадах ми також працювали, але зараз ці рейси призупинені через безпекову ситуацію», — каже Панченко.

Водночас люди з розумінням ставляться до обмежень.

