Сегодня 18:41
В Укренерго повідомили, як будуть вимикати світло 18 березня

У середу в Україні будуть застосовувати графіки обмеження потужностей лише для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

«У середу, 18 березня, в усіх регіонах України з 16:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначають, що причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може змінюватися. Актуальну інформацію рекомендують відстежувати на офіційних сторінках обленерго у відповідних регіонах.

Агентство Телевидения Новости

