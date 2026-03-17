Сім спеціалізованих машин отримала Харківщина від Уряду Німеччини

За сприяння Харківської обласної військової адміністрації, Уряду Німеччини, Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги громадам області передали 7 одиниць спеціалізованого транспорту.

Як повідомив начальник Харківської ОВА, техніка посилить спроможності комунальних підприємств і використовуватиметься під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

«Для прифронтових і постраждалих від обстрілів територій спеціалізований транспорт — це питання не лише логістики, але і безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення Федеративна Республіка Німеччина надає системну підтримку жителям Харківської області та територіальним громадам. Висловлюємо вдячність міжнародним партнерам за послідовну допомогу. Окрема подяка – команді Посольства ФРН в Україні, зокрема колишньому послу Мартіну Єґеру та чинному послу Гайко Томсу, за постійну увагу до потреб регіону», – зазначив Олег Синєгубов.

Повнопривідну вантажівку, трактор, дві пасажирські та три вантажно-пасажирських автобуси розподілили між Лозівською, Балаклійською і Шевченківською територіальними громадами та Ізюмською районною військовою адміністрацією. Крім того, транспорт передали Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА для організації мобільних штабів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости