По магазину у Слатиному на Харківщині влучив дрон окупантів: є поранені
Внаслідок удару БпЛА по магазину на Харківщині двоє людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Сьогодні близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по працюючому магазину у Слатиному», – написав Задоренко у Телеграм.
За його словами, внаслідок влучання уламкові поранення отримали двоє 41-річних місцевих мешканців.
Медики швидкої допомоги ушпиталили одного з них до лікарні, інший відмовився від госпіталізації.
За даними начальника МВА, госпіталізований чоловік – це водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня.
Загрози його життю немає.