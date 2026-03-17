Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:49
Просмотров: 60

По магазину у Слатиному на Харківщині влучив дрон окупантів: є поранені

По магазину у Слатиному на Харківщині влучив дрон окупантів: є поранені

Внаслідок удару БпЛА по магазину на Харківщині двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 18:30 російський FPV-дрон вдарив по працюючому магазину у Слатиному», – написав Задоренко у Телеграм.

За його словами, внаслідок влучання уламкові поранення отримали двоє 41-річних місцевих мешканців.

Медики швидкої допомоги ушпиталили одного з них до лікарні, інший відмовився від госпіталізації.

За даними начальника МВА, госпіталізований чоловік – це водій-комунальник, який врятувався під час атаки російського FPV-дрона по комунальному сміттєвозу у Руській Лозовій 23 січня.

Загрози його життю немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 