Внаслідок ударів окупантів по Харківщині загинула людина

За даними слідства, 17 березня близько 9:00 війська рф завдали авіаційного удару по селу Зарічне Чугуївського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено домоволодіння. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 56 та 79 років.

Орієнтовно о 10:00 зафіксовано атаку БпЛА, попередньо типу «Герань-2», по місту Зміїв. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі, електромережі.

Крім того, 17 березня надійшла інформація про ворожу атаку, що сталася напередодні. 16 березня близько 8:00 між селами Старовірівка та Борівське FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув 63-річний чоловік.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости