Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 43

Росіяни атакували північ, південь та схід України 147 безпілотниками

У ніч на 18 березня, починаючи з 18:00 17 березня, рф атакувала Україну 147 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Понад 70 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 128 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 