СБУ затримала на Харківщині агента рф, який готував нову атаку на одну з найбільших ТЕС

На Харківщині СБУ затримала чоловіка, який збирав інформацію для підготовки повторної атаки РФ по одній з найбільших теплових електростанцій України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, завдання росіян виконував завербований ворогом житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Встановлено, що зловмисник отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт. Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав зібрану для росіян інформацію.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора.

