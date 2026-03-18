У Золочеві російські дрони знищили два будинки, постраждали п’ятеро людей

Уночі 18 березня окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. У результаті атаки БпЛА сталася пожежа у житловому секторі, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання російського безпілотника спалахнула пожежа – горіли конструктивні елементи двох зруйнованих приватних житлових будинків на загальній площі 180 кв. м.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

«Унаслідок удару повністю знищені два приватні будинки, пошкоджено ще два приватні будинки, електро- та газові мережі. Дістали поранення склом чоловік 56 та жінка 56 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 39 та 45 років, чоловік 63 роки», – уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

На місці події працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків залучались 14 рятувальників та три одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

