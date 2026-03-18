Поліція документує наслідки ударів рф по Харкову та області: один загиблий та п’ятеро постраждалих

18 березня війська рф здійснили авіаудари безпілотниками по Холодногірському району Харкова та селу Руські Тишки Харківського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Харкові зафіксовано влучання БпЛА у приватному секторі. Пошкоджено будівлі та будинки. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік. З вибуховими травмами до медичного закладу госпіталізовано чоловіків віком 46 та 23 років.

На місця прильотів виїжджали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

У селі Руські Тишки внаслідок влучання ворожого FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждали 65-річний чоловік та 66-річна жінка.

За фактами воєнних злочинів розпочато досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости