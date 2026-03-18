Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:05
Просмотров: 33

Квартири, автівки та готівку колишнього керівника однієї з прокуратур Харківщини намагаються стягнути в дохід держави

САП просить визнати необґрунтованими активи колишнього керівника однієї з харківських окружних прокуратур.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 7,5 млн грн, набутих колишнім керівником окружної прокуратури у місті Харкові.

Серед набутого родиною представника держави майна: дві квартири у Харкові, автомобілі «Lexus LX», 2016 р.в., та «Mercedes Benz GLE 43 Amg», 2017 р.в., які придбано протягом 2022–2024 років, а також накопичені грошові кошти.

Аналізом офіційних доходів і витрат родини зʼясовано, що вартість набутих активів перевищує законні доходи на 7,5 млн грн.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення зі службової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Також за заявою прокурора суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на майно відповідача, що відповідає ціні позову.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

