Сегодня 15:49
Поліція Харкова встановила причетних до побиття підлітка 16 березня

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Харківського РУП № 1 виявили відеозапис, на якому зафіксовано факт застосування фізичної сили до неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено особу потерпілого. Ним виявився місцевий мешканець 15 років. За його словами, напередодні він зустрівся з компанією раніше незнайомих осіб, які згодом спровокували конфлікт та застосували до нього фізичну силу.

За даним фактом слідчими ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.Правоохоронці вже встановили двох хлопців, причетних до побиття. Ними виявилися місцеві мешканці віком 16 та 17 років.

Нагадаємо, що біля торгівельного центру «Нікольський» у Харкові побили підлітка за вигуки «росія-топ».

Наразі тривають заходи щодо встановлення інших учасників події.

