Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 18.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 101, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор двічі атакував в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали п’ять штурмових дій противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій у районах населених пунктів Плещіївка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

