У Харкові поблизу зупинки громадського транспорту помер чоловік
Поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка у Холодногірському районі Харкова.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
За попередньою інформацією, на вулиці Полтавський Шлях, поблизу зупинки громадського транспорту, 62-річному чоловікові раптово стало зле. Перехожі одразу почали надавати йому допомогу.
У цей час неподалік проїжджали працівники поліції та співробітники ТЦК. Небайдужі громадяни зупинили правоохоронців і повідомили про подію.
До прибуття бригади екстреної медичної допомоги домедичну допомогу чоловікові надавали поліцейські, співробітники ТЦК, а також перехожий, який виявився медичним працівником.
Після прибуття медики здійснили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося – він помер.
Для всебічного, повного та неупередженого з’ясування всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.