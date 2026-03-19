Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 44

На Запорізькому напрямку загинув військовий 92-ї бригади з Харківщини

8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Краснопольський. Захисник зазнав смертельного поранення внаслідок удару російського FPV-дрона.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Дмитро Краснопольський народився 30 серпня 1998 року в Грузії, але виріс у селищі Ков’яги на Харківщині.

Захисник служив у 475 окремому штурмовому батальйоні CODE 9.2 1-го батальйону РУБпАК 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Обіймав посаду інженера з боєкомплекту безпілотних літальних апаратів типу Vampire.

Прощання із загиблим відбулося на цвинтарі «Зелений Гай» у Ков’ягах.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

