На Запорізькому напрямку загинув військовий 92-ї бригади з Харківщини

8 березня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Краснопольський. Захисник зазнав смертельного поранення внаслідок удару російського FPV-дрона.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Дмитро Краснопольський народився 30 серпня 1998 року в Грузії, але виріс у селищі Ков’яги на Харківщині.

Захисник служив у 475 окремому штурмовому батальйоні CODE 9.2 1-го батальйону РУБпАК 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Обіймав посаду інженера з боєкомплекту безпілотних літальних апаратів типу Vampire.

Прощання із загиблим відбулося на цвинтарі «Зелений Гай» у Ков’ягах.

