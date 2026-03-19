Сили оборони відбили на Харківщині 24 російські атаки за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 березня. Розпочалася 1485 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон-камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове.

На Куп’янському напрямку росіяни десять разів атакували в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

