Пошкоджено ангар та техніку: рятувальники показали наслідки удару по агропідприємству на Харківщині

Увечері 18 березня російські війська вдарили безпілотником по складській будівлі одного із сільськогосподарських підприємств у селі Артемівка Печенізької громади Чугуївського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа – горів дах складської будівлі та насіння соняшника, яке там зберігалось, на загальній площі 95 кв. м. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку.

Обійшлось без жертв та постраждалих.

На місці події працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків залучались 14 рятувальників та дві одиниці техніки, а також офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости