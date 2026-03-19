Одна людина загинула та п’ятеро постраждали на Харківщині через обстріли
Минулої доби окупанти завдавали ударів безпілотниками по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Одна людина загинула,
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У Харкові зафіксовано влучання БпЛА у приватному секторі. Пошкоджено магазин та будинки. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік. З вибуховими травмами до медичного закладу госпіталізовано 16-річного хлопця, а також чоловіків віком 46 та 23 років.
Через влучання БпЛА у селі Циркуни та селищі Козача Лопань пошкоджено приватні будинки.
У Печенізькій громаді пошкоджено складське приміщення та сільгосптехніка на території фермерського господарства, а також приватний будинок. Сталася пожежа.
В селі Молодова Старосалтівської громади внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено приміщення корівника.
Унаслідок підриву на невідомому пристрої в селі Осинове Куп’янського району постраждали жінка та чоловік.
У селі Руські Тишки внаслідок влучання російського FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждали 65-річний чоловік та 66-річна жінка.