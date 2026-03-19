Навчання під землею: у Харкові планують розширення метрошколи та створення безпечного дитсадка

Під час першої робочої поїздки до Харкова новопризначена голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей відвідала класи метрошколи на одній зі станцій харківського метрополітену. Цей безпечний навчальний простір відкрили на початку року за підтримки ЮНІСЕФ та фінансування Єврокомісії. Завдяки цьому ще триста п’ятдесят харківських школярів змогли повернутися до очної форми навчання. За словами вчителів, діти тут можуть не лише навчатися – це нагода спілкуватися з однолітками та зберігати душевний спокій.

Наталія Яциніна, заст. директора Харківського ліцею №151

Коли ти бачиш їхню реакцію, їхні обличчя, як вони тебе сприймають, як вони ставляться до тебе, до предмета, це вже зовсім інша реакція. Спілкуючись з батьками, отримала відповідь, що діти раді, вони готові ходити кожен день.

Після спілкування з учнями та педагогами метрошколи керівниця офісу ЮНІСЕФ в Україні наголосила: Дитячий фонд ООН зацікавлений у співпраці, що спрямована на забезпечення безпеки дітей, доступу до освіти та базових соціальних послуг.

Анн-Клер Дюфей, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні

ЮНІСЕФ має достатньо широкий мандат по роботі з дітьми та сім’ями, розпочинаючи із реформи кращого догляду та інституціалізації. Це також створення безпечних освітніх умов, це робота в рамках напрямку захисту дітей, це і кращий догляд, і кращий старт для дитини в житті. Окрім того, ЮНІСЕФ працює не лише в рамках цих програм і напрямків, а і в рамках водопостачання теплозабезпечення, водовідведення, що є також дуже важливим для нас в роботі з містом Харковом.

Ігор Терехов, мер Харкова

Для нас дуже знаково, що перший її офіційний візит стався в Харків. Це говорить про таку неймовірну підтримку з боку ЮНІСЕФ Харкову. І дійсно ми вже зробили дуже багато спільних проєктів, в тому числі заклад освіти, в якому ми зараз перебуваємо. Але попереду дуже багато.

Представники ЮНІСЕФ та міська влада обговорили продовження проєктів у сфері безпечної освіти, зокрема йдеться про нові локації для метрошколи та створення підземного дитячого садка.

Агентство Телевидения Новости