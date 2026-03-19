Працював на фсб і білоруську розвідку: у Силах безпілотних систем на Харківщині викрили «крота»

СБУ затримала військовослужбовця, який працював одночасно на спецслужби рф та білорусі й передавав їм дані про Сили оборони. Агент збирав інформацію про дрони, бойові операції та роботизовані комплекси ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, зловмисником виявився військовослужбовець із підрозділу Сил безпілотних систем. Оператор БпЛА передавав противнику дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні. Далі агент за вказівкою російських та білоруських спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які здійснюють евакуацію поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку.

Проте замість виконання службових завдань на передовій, фігурант розпочав збирати дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів українських військ. Одночасно він накопичував для противника відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони.

Після виконання агентурних завдань фігурант сподівався втекти до рф через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти.

Військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і задокументувала підривну діяльність агента. Після проведення заходів з убезпечення локацій українських воїнів, «крота» затримали за місцем його перебування на Харківщині.

Під час обшуків у затриманого вилучено два смартфони із доказами його роботи на спецслужби рф та білорусі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

