Сегодня 12:44
Замах на теракт: харків’янку відправили за ґрати за спробу підірвати автівку у Дніпрі

Суд визнав винною жительку Харкова у спробі вчинити теракт на замовлення рф та призначив їй вісім років позбавлення волі. Жінка встановила вибуховий пристрій під автомобілем у Дніпрі, однак правоохоронці запобігли вибуху.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У жовтні 2025 року жителька Харкова отримала повідомлення від куратора з рф із пропозицією «заробітку». За грошову винагороду їй доручили закласти вибуховий пристрій під автомобілем у Дніпрі.

Прибувши до міста, жінка забрала за вказаною адресою саморобний вибуховий пристрій, після чого знайшла визначену куратором ціль і встановила вибухівку під автомобілем. Правоохоронці своєчасно викрили зловмисницю та запобігли вибуху.

Суд визнав її винною у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Під час судових розглядів свою вину жінка визнала.

Агентство Телевидения Новости

