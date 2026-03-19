У Харкові через суд вимагають повернути громаді землю вартістю 237 млн грн

Прокуратура оскаржує договір оренди земельної ділянки площею понад 7,1 га в Індустріальному районі Харкова вартістю майже 237 млн грн. Землю передали в користування без проведення обов’язкових торгів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2021 році між Харківською міською радою та приватним акціонерним товариством (ПрАТ) укладено договір оренди земельної ділянки для будівництва, реконструкції та експлуатації будівель і споруд.

Мова йде про землю комунальної власності, розташовану на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі міста. Її площа складає понад 7,1 га, а вартість – майже 237 млн гривень.

Встановлено, що договір оренди укладено з порушенням вимог земельного законодавства: без проведення обов’язкових земельних торгів – під приводом того, що на ділянці знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря.

Однак площа землі значно перевищує площу споруди. За таких умов ПрАТ могло отримати право оренди цієї ділянки виключно на конкурсних засадах – через земельні торги.

У подальшому нежитлова будівля неодноразово відчужувалася між суб’єктами господарювання. Внаслідок цього право користування землею на умовах первинної угоди перейшло до нового власника споруди — товариства з обмеженою відповідальністю.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури Харкова звернувся до суду з позовною заявою в інтересах держави до товариства. Прокуратура вимагає визнати договір оренди недійсним та зобов’язати відповідача повернути земельну ділянку Харківській міській територіальній громаді.

Нещодавно прокурори подали до суду дві позовні заяви щодо повернення громаді міста ділянок в Індустріальному районі вартістю майже 16 млн грн, на яких замість зведення багатоповерхівки орендар залишив пустир. Провадження у справах відкрито.

