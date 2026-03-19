У Харкові судитимуть матір: через недбалість якої померла дитина з аутизмом

Вчасно не звернулася до лікарні, що призвело до смерті малолітньої дитини: слідчі Харкова повідомили зловмисниці про підозру.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Слідством встановлено, що 11-річний хлопчик проживав зі своєю матір’ю. У ранньому дитинстві лікарі поставили йому діагноз, який передбачав обов’язкові рекомендації стосовно його догляду та систематичне медичне спостереження. Не зважаючи на це, зловмисниця недбало ставилась до виконання своїх батьківських обов’язків.

Жінка систематично ігнорувала вимоги щодо піклування за сином та убезпечення його від різноманітних негативних чинників, що призвело до його падіння та ударяння головою. Дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми.

Порушниця, не забезпечуючи належний догляд та піклування та не маючи медичної освіти, продовжила займатись самолікуванням малолітнього. Жінка нехтувала зверненням до медичних закладів для надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, що призвело до смерті її сина.

Судово-медична експертиза підтвердила: причиною смерті стала травма голови та подальші ускладнення. Якби мати вчасно звернулася до лікарів, дитину можна було б врятувати.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури повідомили 36-річній порушниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи) КК України.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

