Сегодня 16:56
Зварник, інженер та електромонтер: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 19 березня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2543 вакансії.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Інженер з керування й обслуговування систем – 50 000 грн.2. Слюсар-ремонтник – 40 000 грн.3. Зварник – 35 000 грн.4. Інженер – 33 000 грн.5. Модельник виплавних моделей – 30 000 грн. 6. Електромонтер з обслуговування підстанції – 29 248 грн.7. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн. 8. Офіцер-психолог – 27 000 грн.9. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 26 000 грн.10. Механік з ремонту транспорту – 25 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням. 

