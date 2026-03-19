Нардепку від «Слуги народу» Марченко засудили до 2 років ув’язнення

Марченко разом із помічницею отримала хабаря за допомогу у виїзді чоловіків за кордон через систему «Шлях». Суд засудив жінку до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки, повідомляє Кореспондент.

«Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний присуд народній депутатці від партії Слуга народу Людмилі Марченко та її спільниці-помічниці Анастасії Колеснік. Він засудив їх до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на три роки», – йдеться у повідомленні.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Ольги Саландяк і Володимира Воронько.

«Колегія суддів ухвалила: визнати Колесник Анастасію Василівну винуватою у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки та додаткове покарання у вигляді позбавлення прав обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням документів на виїзд з України строком на три роки. Визнати Марченко Людмилу Іванівну винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 ККУ призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки та додаткове покарання у вигляді позбавлення прав обіймати посади в органах влади строком на три роки», – оголосила голова колегії суддів.

11 липня 2023 року Марченко та її помічниці повідомили про підозру. Жінок звинувачують у тому, що за хабар 5300 доларів вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

