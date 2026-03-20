До 15 років засудили експодатківицю з Харківщини, яка працювала на окупантів в Ізюмі

У Харкові суд визнав винною у державній зраді колишню працівницю податкової, яка під час окупації Ізюма співпрацювала з російськими військами. Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Колишня працівниця податкової під час окупації Ізюма перейшла на бік ворога. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що після захоплення міста російськими військами жінка сама вийшла з ними на зв’язок і домовилася про співпрацю. Щоб отримати посаду в окупаційній податковій, вона пройшла співбесіду та так звану «атестацію».

Обіймаючи псевдопосаду, вона збирала та передавала окупантам дані про місцевих платників податків. На підставі цієї інформації представники держави-агресора змушували підприємців платити гроші до своєї «казни».

Під час звільнення міста жінка втекла разом із російськими військовими.

Суд заочно визнав її винною за ч. 2 ст. 111 КК України та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

