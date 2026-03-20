Для ударів по Харківщині окупанти застосували БпЛА та керовану авіацію: троє постраждалих

Упродовж доби росармія била по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів. Для обстрілів окупанти застосували безпілотні літальні апарати та керовану авіацію.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Харкові зафіксовано влучання на території одного з навчальних закладів у Шевченківському районі. Пошкоджено вікна, заклад дитячої творчості та багатоповерховий будинок.

У Куп’янському районі російські війська атакували бригаду екстреної медичної допомоги за допомогою FPV-дрона. Під час руху автомобіля у селі Грушівка стався вибух поруч із транспортним засобом. У результаті обстрілу постраждали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій. Медики дістали акубаротравми.

На території Великобурлуцької громади зруйновано будинки, господарські споруди. В селі Грачівка постраждала цивільна жінка. Стало відомо про поранену 18 березня у селі Вільхуватка місцеву жительку.

Внаслідок атак росіян в Борівській громаді зазнали пошкоджень електромережі. В селі Мирне пошкоджено авто.

У селищі Золочів армія рф завдавала ударів по приватному сектору, пошкоджені будинки та авто.

У Циркунах внаслідок влучання БпЛА на відкритій ділянці місцевості частково зруйновано приватні будинки, пошкоджено вікна та паркан.

Агентство Телевидения Новости