Слідчі встановили зв’язок між терактом у Львові та затриманням студента харківського коледжу

У Харкові студента місцевого коледжу затримали за підозрою у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. Як встановили слідчі, затриманий пов’язаний з мережею, яка, за попередніми даними, причетна до теракту у Львові в лютому 2026 року.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що 17-річний підліток потрапив у поле зору росіян ще у січні 2026 року. Неповнолітнього завербували через месенджер, маніпулюючи його наркотичною залежністю.

Спілкування із представниками російських спецслужб відбувалося через один із спеціально створених Telegram-каналів, адміністратори якого використовують наркозалежних осіб для підготовки терактів у різних містах України.

За попередньою оперативною інформацією, керівники саме цієї онлайн-платформи причетні до теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого 2026 року.

«Вже у лютому хлопець погодився на пропозицію російських спецслужбістів щодо «легкого заробітку» — за грошову винагороду вчиняти підриви у місті. Він отримав від «кураторів» детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою в домашніх умовах і придбав усі необхідні компоненти», – йдеться в повідомленні.

Виготовлену вибухівку неповнолітній мав передати іншому агенту. Реалізувати план підлітку не вдалося – правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем перебування хлопця було вилучено 2,5 літри хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву та телефон із доказами протиправної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом пособництва у готуванні до вчинення терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

