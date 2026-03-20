Через технічні роботи пів доби не працюватиме Резерв+

З 21:00 20 березня до 9:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» триватимуть планові технічні роботи. У цей період у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Про це повідомили в Міноборони.

Під час проведення технічних робіт доступ до функцій застосунку буде обмежений. Зокрема, користувачі не зможуть скористатися сервісами або оновити свій Резерв ID.

Щоб електронний військово-обліковий документ був доступний у цей час, рекомендується завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути «плюс» та обрати функцію «Завантажити PDF».

Завершити технічні роботи планують о 9:00 21 березня. Після цього сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Агентство Телевидения Новости