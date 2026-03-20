За роботу на окупантів судитимуть експосадовицю сільради з Харківщини

На Харківщині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишньої посадовиці сільради, яку підозрюють у співпраці з окупаційною владою. Жінці інкримінують колабораційну діяльність, наразі її оголошено в розшук.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року, під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ, начальниця одного з відділів Кіндрашівської сільської ради пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

Вона погодилася на пропозицію російських військових та стала «и. о. главного специалиста сектора внутренней политики Кондрашовского территориального отдела» у незаконно створеній «ВГА Купянского района Харьковской области».

На займаній псевдопосаді колаборантка відвідувала наради окупаційної влади, відповідала за зв’язки з громадськістю та підбирала місця для встановлення флагштоків із російським триколором.

Згодом її «підвищили» до «и. о. начальника отдела казначейства» так званого «Управления финансов ВГА Харьковской области». За роботу на окупантів вона отримувала заробітну плату в російських рублях. Після деокупації міста Збройними Силами України поплічниця окупантів втекла до рф. З української посади її було звільнено.

Обвинувальний акт стосовно жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. ч. 2, 5 ст. 111-1 КК України) скеровано до суду. Її оголошено у розшук.

