Сьогодні 13:17
Помер патріарх Православної церкви України Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (в миру Михайло Антонович Денисенко) помер на 98-му році життя. У березні його було госпіталізовано у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Як пише УНІАН, про це повідомив Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній.

«Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета», – відзначив Епіфаній.

Глава ПЦУ закликав всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа.

«Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!», – додав Епіфаній.

Як наголосив настоятель ПЦУ, завжди пам’ятати будуть настанови Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу.

Як наголосив глава ПЦУ, серце Філарета зупинилося на 98-му році життя.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

