На Харківщині викрито жінку, яка вимагала гроші з постраждалого військового

Правоохоронці викрили 44-річну мешканку селища Старовірівка Нововодолазького району, яка намагалася збагатитися на вимаганні коштів з українського захисника, який перебував на лікуванні, за сприяння у знятті з військового обліку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2026 року військовослужбовець Збройних Сил України був госпіталізований до обласного кардіологічного центру у Харкові, де йому провели оперативне втручання. Підозрювана через спільних знайомих, які навідували бійця, познайомилася з ним і почала розпитувати про стан його здоров’я.

Дізнавшись про діагноз, вона заявила, що чоловік має всі підстави для виключення з військового обліку. Однак запевнила, що самостійно вирішити проблему йому не вдасться.

За грошову винагороду вона обіцяла вплинути на посадовців закладів охорони здоров’я — для безперешкодного проходження ВЛК — та службовців ТЦК — для прийняття позитивного рішення про зняття з військового обліку.

Вартість такої «послуги» жінка оцінила у 4500 доларів США, які нібито потрібні для організації виготовлення медичних документів і проходження відповідних експертних комісій. Водночас запевняла, що у такий спосіб вона «допомогла» уже багатьом чоловікам.

Вона майстерно маніпулювала фактами, переконуючи травмованого бійця, що бюрократична система навмисно блокуватиме його законне право на звільнення за станом здоров’я.

Опинившись у складному емоційному стані після важкої операції та піддавшись тривалому тиску з боку вимагачки, військовослужбовець був змушений погодитися на її пропозицію.

Для конспірації та мінімізації власних ризиків жінка вирішила не діяти напряму. До передачі коштів вона залучила сторонню особу, яка не була обізнана про схему. Саме через неї чоловік передав обумовлену суму, яку надалі мали доставити зловмисниці.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

