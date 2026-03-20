Сьогодні у Харкові попрощалися із Почесним громадянином міста Володимиром Бабаєвим

У Харкові сьогодні, 20 березня, провели в останню путь видатного державного діяча, науковця та багаторічного керівника, голову Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Почесного громадянина міста Харкова Володимира Бабаєва.

Про це повідомляє міськрада.

Церемонія прощання зібрала велику кількість людей, які прийшли вшанувати його пам’ять. Серед присутніх були члени сім’ї та близькі, колишні колеги, друзі, викладачі та студенти харківських вишів, представники спортивної спільноти.

Звертаючись до присутніх, міський голова Ігор Терехов наголосив на неоціненному внеску Володимира Бабаєва у розвиток Харкова.

«Сьогодні ми прощаємося з людиною великого масштабу. Ми багато років працювали пліч-о-пліч, тож для мене це особиста втрата. Володимир Миколайович був справжнім другом, людиною слова і діла, яка завжди ухвалювала виважені рішення, незалежно від складності обставин. Багато з того, чим сьогодні пишається Харків, було створено завдяки його професіоналізму та вмінню доводити кожну справу до логічного завершення», – зазначив мер.

Ігор Терехов також нагадав про визначну роль Володимира Бабаєва у підготовці міста до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, розбудову спортивної та транспортної інфраструктури, а також його щиру відданість галузі освіти: після завершення державної служби Володимир Миколайович присвятив себе ХНУМГ імені О. М. Бекетова, сформувавши потужний інтелектуальний кістяк вишу та підготувавши нове покоління фахівців для всієї країни.

