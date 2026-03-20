Ремонт із прискоренням: на ключових трасах Харківщини подвоїли темпи робіт

На автомобільних дорогах державного значення у Харківській області триває активна ліквідація аварійної ямковості.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Протягом останнього тижня дорожні бригади відновили понад 6 тисяч квадратних метрів покриття. Це майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше, що свідчить про суттєве нарощування темпів робіт», – йдеться у повідомленні.

У центрі особливої уваги одна з ключових транспортних артерій регіону, траса М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Зазначається, що насамперед роботи зосереджені на найбільш завантажених ділянках поблизу Коротича, Пісочина та Валок. Саме тут щодня працюють сім дорожніх бригад, а також залучена ланка асфальтоукладальника. Уже наступного тижня планується підсилення – до робіт долучать ще одну ланку, що дозволить ще більше пришвидшити відновлення покриття.Загалом на трасі М-03 вже ліквідовано близько 13 тисяч квадратних метрів ямковості.

Паралельно роботи тривають і на дорогах М-18 Харків – Сімферополь – Ялта – Алушта, М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, а також Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове.

Крім того, розповіли дорожники, – розпочато ремонтні роботи на дорозі Ізюм – Барвінкове. Найближчим часом заплановано ліквідацію пошкоджень поблизу Балаклії на ще одній важливій ділянці логістичного маршруту.

«Окрему увагу приділено відновленню дорожнього покриття, що зазнало перезволоження, чим ускладнило рух транспорту на дорозі Т-21-21. Уже наступного дня на вказаній ділянці, а це близько 100 метрів, було проведено аварійні роботи з перевлаштування шарів дорожнього одягу», – зазначають у компанії.

Агентство Телевидения Новости