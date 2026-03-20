Легендарний актор Чак Норріс помер у віці 86 років

Американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс помер у віці 86 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис родини зірки.

Родина Чака Норріса підтвердила його смерть у публічній заяві. Близькі повідомили, що актор пішов із життя раптово вранці 19 березня.

У зверненні вони зазначили, що це стало великою втратою для сім’ї, назвавши його «нашим коханим Чаком Норрісом».

Також рідні підкреслили, що в останні хвилини життя актор був не сам і «був оточений своєю родиною та відчував спокій».

На тлі повідомлення про смерть актора західні медіа також згадують, що незадовго до цього Чак Норріс пережив серйозні проблеми зі здоров’ям.

Під час перебування на острові Кауаї на Гаваях 86-річному артисту раптово знадобилася невідкладна медична допомога, після чого його терміново доправили до лікарні.

За даними джерел TMZ, перед цим Норріс почувався добре, залишався активним і навіть продовжував тренування.

Друг актора розповідав, що незадовго до інциденту спілкувався з ним телефоном, і той був у хорошому настрої.

У 1958 році Норріс вступив до ВПС США. Саме під час служби в Південній Кореї він зацікавився бойовими мистецтвами, зокрема тансудо.

Повернувшись до США, продовжив тренування, відкрив власні школи та почав брати участь у змаганнях.

Згодом став багаторазовим чемпіоном і утримував титул чемпіона світу з карате кілька років поспіль.

Завдяки успіхам у бойових мистецтвах Норріс почав тренувати знаменитостей, серед яких були актори Голлівуду.

Саме це привело його до кіно. Його першою помітною роллю стала поява у фільмі Брюса Лі “Шлях дракона” у 1972 році, де він зіграв суперника легендарного майстра. Ця роль стала для нього проривом і відкрила двері до великого кіно.

У 1980-х роках Норріс став однією з головних зірок бойовиків. Він знявся у фільмах «Безвісти зниклий», «Сила Дельта», «Вторгнення в США», «Самотній вовк МакКвейд» та інших.

Пізніше він закріпив популярність у серіалі «Уокер, техаський рейнджер», який виходив упродовж кількох років і став культовим.

Його образ сильного, мовчазного героя став впізнаваним у всьому світі.

